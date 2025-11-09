Naufrage d'un bateau de migrants au large de la Malaisie, au moins sept morts

Les secours malaisiens cherchent des survivants le 9 novembre 2025 après le naufrage d'un bateau transportant des migrants de Birmanie près de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande ( MALAYSIAN MARITIME ENFORCEMENT AGENCY / Handout )

Les autorités malaisiennes ont récupéré au moins sept corps après le naufrage près de la frontière thaïlandaise d'un bateau transportant des migrants, a indiqué dimanche l'agence malaisienne de sécurité maritime (MMEA).

Les autorités pensent que le bateau transportait des migrants sans papiers partis de Birmanie, faisant partie d'un groupe d'au moins 300 personnes qui s'étaient réparties entre plusieurs embarcations.

Le bateau qui a chaviré près de l'île de Tarutao, en Thaïlande, juste au nord de la station balnéaire de Langkawi en Malaisie, transportait environ 90 personnes, a déclaré le chef de la police de l'Etat de Kedah, Adzli Abou Chah, à des médias malaisiens.

Le directeur de l'Agence malaisienne de sécurité maritime dans les Etats du nord de Kedah et Perlis, Romli Mustafa, a lui indiqué dans un communiqué que trois survivants avaient été retrouvés dimanche dans les eaux autour de Langkawi ainsi que six corps, portant le bilan total des morts à sept.

Au total, 13 personnes ont été secourues.

Les six corps retrouvés dimanche sont ceux d'une fillette et de cinq femmes, a précisé M. Romli sans révéler leur appartenance ethnique.

L'un des corps retrouvés samedi serait celui d'une femme appartenant à la minorité Rohingya persécutée en Birmanie, a indiqué M. Adzli à l'agence de presse nationale Bernama.

Les opérations de recherche sont terminées pour la journée et reprendront lundi, a ajouté M. Romli, précisant qu'il était possible que d'autres survivants ou victimes soient retrouvés en mer.

- Situation inconnue -

Le bateau aurait chaviré il y a trois jours, selon le chef de la police de la région. D'après M. Adzli, les premiers éléments d'enquête suggèrent qu'un groupe de 300 migrants clandestins venus de Birmanie avait d'abord embarqué à bord d'un grand bateau qui l'a emmené près de la Malaisie.

"Cependant, alors qu'ils approchaient de la frontière, on leur a ordonné de se répartir sur trois bateaux plus petits, chacun transportant 100 personnes", a-t-il détaillé auprès de l'agence de presse nationale Bernama.

"La situation des deux autres bateaux est toujours inconnue", a poursuivi M. Adzli dans des propos rapportés par le New Straits Times, précisant que les autorités maritimes avaient lancé des opérations de recherche et de secours.

Sollicitée par l'AFP, la police n'a pas donné suite dans l'immédiat.

La Malaisie accueille des millions de migrants originaires de pays d'Asie plus pauvres, notamment des sans-papiers qui travaillent dans la construction ou l'agriculture.

De telles traversées, facilitées par des organisations de trafic d'êtres humains, sont souvent dangereuses et peuvent se terminer en naufrages.

En décembre 2021, l'un des mois les plus funestes en Malaisie, plus de 20 migrants étaient morts noyés dans plusieurs chavirements au large des côtes du pays.

"Les organisations de passeurs sont de plus en plus actives, exploitant les migrants en les rendant victimes de trafic d'êtres humains et leur faisant emprunter des voies maritimes à hauts risques", a dénoncé Romli Mustafa.

D'après la presse locale, ces groupes font payer de 3.200 à 3.500 dollars la traversée vers la Malaisie.

Les embarcations sont souvent mal entretenues, ne sont pas équipées de gilets de sauvetage, et nombre de leurs passagers ne savent pas nager.