Naufrage au large de la Malaisie: "j'ai vu un enfant se noyer", témoigne un rescapé

Iman Shorif (D) à Langkawi, en Malaisie, le 11 November 2025 ( AFP / Hakim Mustapha )

"J'ai vu un enfant se noyer", a témoigné mardi, affaibli, un membre de la minorité majoritairement musulmane des Rohingyas de 18 ans, rescapé du naufrage au large de la Malaisie d'un bateau transportant des migrants qui a fait au moins 26 morts.

"J'ai vu quelqu'un mourir… C'était un enfant, je l'ai vu se noyer" lorsque le bateau a coulé, a expliqué cet adolescent, Iman Shorif, en bengali, aux journalistes après son arrivée à Langkawi, une île touristique malaisienne très fréquentée.

L'embarcation à bord duquel il se trouvait était "partie de Buthidaung" (une petite ville de l'État de Rakhine, en Birmanie) "cinq ou six jours" auparavant, a expliqué le jeune homme.

Iman Shorif a été secouru par un bateau malaisien dans une baie proche de Langkawi, alors qu'il avait trouvé refuge sur une île malaisienne isolée.

"Il était bloqué depuis quatre jours. Il y avait une cascade près de la plage", qui lui a fourni de l'eau douce, a expliqué Mohd Zamri Abdul Ghani, l'un de ses sauveteurs.

Son équipe a repéré le naufragé alors qu'il leur faisait signe avec une planche en polystyrène.

"Cela nous a beaucoup ému de le retrouver: c'était déjà notre quatrième jour" de recherche, a confié Mohd Zamri Abdul Ghani à la presse.

"Il était fou de joie de nous voir (...) Physiquement, il était épuisé et quand nous lui avons donné de la nourriture, il n'a pas beaucoup mangé", a ajouté le sauveteur.

Le responsable de l'agence de sécurité maritime des États malaisiens de Kedah et Perlis, dans le nord du pays, Romli Mustafa, a fait état de 20 corps retrouvés.

Un responsable thaïlandais, sous couvert d'anonymat, en a lui annoncé six à l'AFP côté thaïlandais.

Selon lui, au moins deux de ces six personnes étaient en possession de cartes délivrées par l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Quatorze survivants, principalement des Rohingyas et des ressortissants bangladais, ont été secourus dans les eaux malaisiennes depuis le début des opérations de sauvetage dimanche.

Le bateau transportait des migrants pour la plupart sans papiers partis de Birmanie, dont de nombreux Rohingyas, faisant partie d'un groupe d'au moins 300 personnes réparties entre plusieurs embarcations, selon les autorités malaisiennes et thaïlandaises.

Les Rohingyas, une minorité en majorité musulmane, sont persécutés en Birmanie et des milliers d'entre eux risquent chaque année leur vie en mer pour tenter d'atteindre la Malaisie ou l'Indonésie.

Plus de 650 Rohingyas sont morts en 2024 dans les eaux de la région, selon le HCR.