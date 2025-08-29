National : Sochaux passe leader, Dijon et Caen suivent

Ça rugit fort, en National !

À l’issue de la quatrième journée de troisième division, un nouveau leader émerge : Sochaux. Car les Lionceaux, profitant du match reporté de Versailles, ont pris la tête du classement grâce à leur victoire maîtrisée sur Saint-Brieuc (lanterne rouge) à domicile avec une ouverture du score en solo signée Aymen Boutoutaou et un penalty de Martin Lecolier. Derrière, Dijon (troisième) n’est qu’à un point suite à son succès spectaculaire devant Paris 13 Atlético (sixième) : lsmail Diallo a frappé en premier en angle fermé, Julien Domingues a breaké sur péno puis a marqué en dernier et Adel Lembezat a enfoncé le clou malgré le doublé de Yoane Lasme. Des penalties, il y en a également eu deux lors de la rencontre opposant Le Puy (quatorzième) à Bourg-en-Bresse (quinzième) : sans trembler, Paul Wade a imité Jules Meyer.…

FC pour SOFOOT.com