National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

Mais quand s’arrêteront-ils ?

Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur l’ouverture du score, mais Karim Chaban a pris un main plaisir à tout faire foirer en seconde période. C’est donc Rouen, vainqueur d’Orléans suite à une jolie réalisation à l’instinct d’Idrissa Seydi, qui prend la tête du classement à Sochaux. Car les Lionceaux, anciens leaders, ont fait encore pire sur la pelouse de Villefranche Beaujolais (douzième) : l’ex-patron de troisième division a concédé une défaite inattendue à cause d’une réalisation contestée de Babacar Leye, et compte désormais un point de retard sur le premier de la classe.…

FC pour SOFOOT.com