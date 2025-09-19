 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 21:38

National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux

Mais quand s’arrêteront-ils ?

Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur l’ouverture du score, mais Karim Chaban a pris un main plaisir à tout faire foirer en seconde période. C’est donc Rouen, vainqueur d’Orléans suite à une jolie réalisation à l’instinct d’Idrissa Seydi, qui prend la tête du classement à Sochaux. Car les Lionceaux, anciens leaders, ont fait encore pire sur la pelouse de Villefranche Beaujolais (douzième) : l’ex-patron de troisième division a concédé une défaite inattendue à cause d’une réalisation contestée de Babacar Leye, et compte désormais un point de retard sur le premier de la classe.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
