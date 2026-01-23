National : Grégory Berthier repousse un penalty... alors qu'il est joueur de champ

Il est davantage habitué à marquer des buts qu’à en prendre. Alors, Grégory Berthier a tenté de repousser le plus longtemps possible la sentence : lors de la dix-huitième journée de National, le milieu de terrain a dû prendre place dans les cages pour suppléer Charly Jan (le gardien ayant été expulsé et aucun portier ne se trouvant sur le banc, à l’instar de toutes les autres équipes du championnat ce vendredi soir car ils n’ont droit qu’à seize joueurs sur la feuille de match) et a… stoppé un penalty, frappé sur sa droite par Boubacar Fofana.

Une combinaison inspirée sur corner

Ça n’a pas empêché Orléans de perdre (malgré Fahd El Khoumisti), Sochaux ouvrant le score dix minutes plus tard et breakant ensuite peu avant la pause. Mais l’exploit reste à relater, même s’il n’y a donc pas eu de clean-sheet miraculeux au bout. Autre petit événement sympa : la combinaison sur corner signée Le Puy, qui amène avec réussite la réalisation de Renald Xhemo et qui lance le succès tranquille du club auvergnat à domicile contre Valenciennes. Au fait, Caen a encore réussi à ne pas marquer dans son stade contre QRM……

FC pour SOFOOT.com