National 3 : un gardien marque sur un dégagement
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 12:45

National 3 : un gardien marque sur un dégagement

National 3 : un gardien marque sur un dégagement

Évian Thonon Gaillard est mort, vive Thonon Évian Grand Genève.

Après avoir connu la Ligue 1, Évian Thonon Gaillard évolue désormais en National 3 sous le nom Thonon Évian Grand Genève. Le club savoyard pourrait donc mener une vie paisible loin des caméras sauf que leur gardien Melvin Adrien a décidé de braquer les projecteurs sur eux en inscrivant un but depuis sa surface de réparation sur un long dégagement . Un but qui permet à Thonon Évian Grand Genève de l’emporter à Torcy et de prendre la deuxième place de leur groupe derrière l’équipe réserve de Troyes.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
