National 2 : Bordeaux perd encore et s’éloigne de la montée

Bordeaux ne vieillit pas bien.

Alors que les Girondins pensaient avoir trouvé une bonne dynamique en début d’année, les voici effectivement en difficultés, après une nouvelle défaite en National 2 , cette fois contre l’Olympique Saumur (0-1) . Le seul but de la partie a été inscrit par Abdel Bouhenni (61 e ), au terme d’un cafouillage très mal géré par la défense bordelaise. Bordeaux perd ainsi pour la troisième fois de suite, après Bourges (4-3) et Châteaubriant (2-1). Au classement, les hommes de Bruno Irlès restent deuxièmes, à cinq points du leader Saint-Malo et à neuf journées de la fin. Le match retour entre les deux formations est prévu le 12 avril prochain, au Matmut Atlantique .…

