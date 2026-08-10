Natation-Marchand lance ses championnats d'Europe par l'argent en relais 4x200 m nage libre

(Actualisé avec détails, déclarations)

par Vincent Daheron

Léon Marchand a décroché lundi la première médaille continentale de sa carrière en s'emparant de l'argent au sein du relais 4x200 m nage libre des championnats d'Europe disputés au Centre aquatique olympique (CAO) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le quadruple champion olympique de Paris 2024 a idéalement lancé l'équipe de France qu'il a portée en tête après les 200 premiers mètres parcourus en 1'43"76, soit la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. Il a ensuite été relayé par Pierre Largeron, Sauveur Cristofini et Roman Fuchs. Troisième à l'issue du deuxième relais, l'équipe de France a arraché la deuxième place au prix d'une dernière ligne droite remarquable de Roman Fuchs. Avec un chrono de 7'02"23, la France a battu son record national (7'02"77, en 2012) afin d'ouvrir son compteur de médailles dans ses championnats d'Europe à domicile, derrière la Grande-Bretagne (7'01"52) et devant l'Allemagne (7'02"28). "J'essayais de faire la meilleure course possible. Je fais un super chrono, mais surtout que le relais, derrière, est monstrueux", a réagi Léon Marchand en zone mixte. "C'est un relais qu'on a rêvé de faire avec Roman (Fuchs) depuis des années, c'est trop bien." "Première médaille (européenne) et en plus, c'est en équipe, c'est encore plus beau."

Dans un monde idéal, celui sans blessure, le Toulousain de 24 ans aurait dû lancer sa compétition dans la matinée lors des séries du 400 m quatre nages, dont il est champion olympique, triple champion du monde et recordman du monde.

Mais le Tricolore a dû alléger son programme en raison d'une blessure à l'adducteur droit, contractée fin juin lors des championnats de France, qui l'empêche de dérouler sa brasse.

Exit, donc, le 400 m quatre nages, le 200 m quatre nages ainsi que le 200 m brasse : trois des quatre épreuves lors desquelles il avait glané l'or aux Jeux olympiques de Paris, à une grosse dizaine de kilomètres de Saint-Denis.

"UN PEU DE STRESS"

Léon Marchand a reconnu dimanche, en conférence de presse, que la décision avait été "très difficile à prendre".

"Je suis très déçu de tout ça sur un plan personnel, mais aussi pour les gens qui voulaient venir me voir sur les épreuves de quatre nages cette semaine", avait-il ajouté.

La star française disputera ainsi deux épreuves individuelles en fin de semaine - le 200 m papillon et le 400 m nage libre - en plus d'éventuels relais supplémentaires. Léon Marchand participe à ses premiers championnats d'Europe depuis ceux de Budapest, en 2021, quand il n'avait que 19 ans et ne comptait encore aucun de ses sept titres mondiaux. Il n'avait pas participé aux séries du relais dans la matinée, lors desquelles l'équipe de France avait réalisé le septième temps. Pour la finale, l'élève de Bob Bowman a remplacé Néo Dutriaux et s'est élancé en premier relayeur, accueilli par les acclamations du public dionysien, deux ans après les JO de Paris. "J'avais un peu de stress quand même. Je viens de partir premier, c'est la première fois que je le fais", a-t-il admis. "Je ne savais pas trop où j'en étais sur mon état de forme, ça m'a rassuré. J'avais envie de nager 1'44", mais je ne savais pas que je pouvais nager aussi vite." Sa forme est prometteuse pour la suite de la semaine où, hormis les relais, il replongera vendredi matin pour les séries du 200 m papillon.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)