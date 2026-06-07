Nasser Larguet de retour en France ?

Retour au bercail. Nasser Larguet a annoncé son départ de la fédération saoudienne de football ce dimanche sur son compte Instagram après quatre années passées au sein de l’instance. L’ancien Directeur du centre de formation de l’OM pourrait rejoindre Caen selon les informations de La Provence .

Une vieille connaissance

« Après quatre ans, j’ai choisi de démissionner de mon poste de directeur technique national de la Fédération d’Arabie saoudite de football. Je pars avec une immense fierté et gratitude. Depuis mai 2022, c’est un privilège de servir une nation animée par Vision 2030, un pays qui marquera l’histoire en accueillant les 48 équipes de la coupe du monde FIFA 2034. Merci à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, au Ministre des Sports HH le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, au Président de la SAFF Yasser Al Mishal, et à toute la fédération pour leur confiance et leur soutien. Ensemble – à travers la base, la formation des entraîneurs et nos équipes nationales, femmes comme hommes – nous avons bâti des bases solides » , a-t-il notamment expliqué.…

LB pour SOFOOT.com