 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nasser Larguet de retour en France ?
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 15:21

Nasser Larguet de retour en France ?

Nasser Larguet de retour en France ?

Retour au bercail. Nasser Larguet a annoncé son départ de la fédération saoudienne de football ce dimanche sur son compte Instagram après quatre années passées au sein de l’instance. L’ancien Directeur du centre de formation de l’OM pourrait rejoindre Caen selon les informations de La Provence .

Une vieille connaissance

« Après quatre ans, j’ai choisi de démissionner de mon poste de directeur technique national de la Fédération d’Arabie saoudite de football. Je pars avec une immense fierté et gratitude. Depuis mai 2022, c’est un privilège de servir une nation animée par Vision 2030, un pays qui marquera l’histoire en accueillant les 48 équipes de la coupe du monde FIFA 2034. Merci à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, au Ministre des Sports HH le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, au Président de la SAFF Yasser Al Mishal, et à toute la fédération pour leur confiance et leur soutien. Ensemble – à travers la base, la formation des entraîneurs et nos équipes nationales, femmes comme hommes – nous avons bâti des bases solides » , a-t-il notamment expliqué.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    information fournie par So Foot 07.06.2026 21:17 

    Qui a dit que l’Italie ne gagnait plus ? La Nazionale n’ira pas au Mondial, mais elle pourra au moins se consoler avec ses bambins. Pour la deuxième fois en trois ans, sa sélection U17 a remporté l’Euro . Ce dimanche soir, c’est au bout du suspense que les jeunes ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis-Zverev vient à bout de Cobolli et remporte Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem
    information fournie par Reuters 07.06.2026 21:04 

    par Vincent Daheron Alexander Zverev a mis fin dimanche à sa longue ‌quête d'un premier titre en Grand Chelem en triomphant à Roland-Garros après une victoire en cinq sets et 4h16 de jeu contre l'Italien Flavio Cobolli en ​finale (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1). ... Lire la suite

  • Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    information fournie par So Foot 07.06.2026 20:42 

    Le Danemark retient son souffle. Alors que l’Ukraine défiait le Danemark à l’occasion d’un match amical ce dimanche, la rencontre a dû être stoppée prématurément en raison d’un malaise de Christian Eriksen. Cela s’est produit en seconde période, à la 65 e minute. ... Lire la suite

  • Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?
    Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?
    information fournie par So Foot 07.06.2026 20:22 

    Du neuf avec du vieux. Récemment relégué en Ligue 2, le FC Nantes s’apprête à vivre un été mouvementé, où de nombreux départs sont à prévoir. Côté arrivées, un entraîneur est dans un premier temps attendu, et les Canaris auraient a priori déjà trouvé l’heureux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank