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Les Bleus sont à Boston !
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 22:48

Les Bleus sont à Boston !

Les Bleus sont à Boston !

Reste à ne pas bégayer devant la douane… Ce mercredi 10 juin, aux alentours de 22h heure française, les Bleus ont atterri à Boston ! Parti de l’aéroport du Bourget en début d’après-midi (avec une petite heure de retard), l’Airbus A321 de l’équipe de France a crissé ses roues sur le sol américain aux alentours de 16h, heure de Boston. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Didier Deschamps et toute sa troupe sont certainement en train de dégainer l’Esta devant les services de douane américains, en espérant que tout se passe sans encombres, comme ce fut le cas pour d’autres acteurs de la Coupe du monde.

En route 🔜🇺🇸 pic.twitter.com/tvGo5eJa1I…

TJ pour SOFOOT.com

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