La réaction lunaire de Gianni Infantino à l'exclusion d'Omar Artan

Traduction : « M’emmerdez pas à 24h du début de la Coupe du monde. » Quelques jours après l’expulsion du meilleur arbitre d’Afrique, le Somalien Omar Artan, que l’administration Trump a expliqué ce jeudi par un supposé lien avec le terrorisme, c’était au tour de Gianni Infantino d’évoquer un incident qui ne fait pas du tout bonne presse au Mondial nord-américain, à la veille du match d’ouverture.

Gianni INFANTINO sur Omar ARTAN 🇸🇴, arbitre refusé sur le sol américain 🇺🇸 : « C’EST MALHEUREUX ce qui lui est arrivé mais nous ne contrôlons pas tout… (…) IL FAUT RESTER COOL et se détendre. Je veux unir le monde avec cette Coupe du monde. »pic.twitter.com/HwImhRsQ0G…

TJ pour SOFOOT.com