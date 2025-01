Nasser al-Khelaïfi se réjouit pour le football français

Après une victoire du PSG en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi trouve toujours le chemin des micros.

Paris n’a pas tremblé, ce mercredi soir, en s’imposant facilement à Stuttgart pour valider sa place en barrages de C1 . « Quelle panique ? Personne ne panique , a répondu Nasser al-Khelaïfi en zone mixte en réponse à une question qui lui demandait s’il y avait eu de l’inquiétude avant ce sprint final lancé contre Manchester City. On a confiance en notre projet, en nos jeunes joueurs. Le plus important, ce n’est pas le résultat, c’est le style de l’équipe, le projet. On a quasiment la plus jeune équipe d’Europe, on a une équipe pour le futur. » …

Propos recueillis par QB

CG, avec QB à Stuttgart pour SOFOOT.com