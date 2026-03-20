National : L'action collective de la soirée

Besoin d’une action collective à montrer dans les écoles de football ? Il faut demander l’égalisation de Cédric Odzoumo, lors du match nul entre Versailles et Fleury. Envie d’observer un symbole de générosité sur un terrain ? Il faut aller voir la passe décisive signée Renald Xhemo pour Marvin Adelaïde à l’occasion de la victoire du Puy, qui a mené de trois buts au bout de vingt minutes sur la pelouse de Villefranche Beaujolais avant de se faire peur et d’éviter la remontada locale.

Sochaux, nouveau dauphin

Dans le reste de cette 26 e journée de National, Loïck Landre puis Stredair Appuah ont répondu à la volée de Flavio Da Silva pour permettre à Valenciennes de renverser Concarneau et Germain Sanou a arrêté un penalty de Kenny Rocha pour conserver le 0-0 surprise de son Paris 13 Atletico contre Rouen. Enfin, Sochaux en a profité pour doubler ce dernier et passer deuxième du classement en allant battre Aubagne. Pas d’histoire sans gardien, cette fois !…

FC pour SOFOOT.com