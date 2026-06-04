Naples officialise la fin de sa collaboration avec Antonio Conte

Le turn-over italien a commencé. Alors que Massimiliano Allegri est annoncé depuis quelques jours du côté de Naples, le club de Campanie a officialisé la fin de sa collaboration avec l’actuel technicien napolitain Antonio Conte. Une officialisation symbolique puisque l’Italien avait lui même annoncé son départ la semaine dernière.

Le club indique que cette résiliation a eu lieu « à l’amiable » . Les Napolitains ont également souligné « l’excellent travail accompli » , tout en souhaitant « les meilleurs vœux pour l’avenir et pour les prochains défis professionnels » de Conte et de son équipe. Conte s’en va après avoir offert aux Napolitains un Scudetto la saison dernière et une Supercoupe d’Italie cette saison avec un jeu qui ne plait pas à tout le monde.…

TC pour SOFOOT.com