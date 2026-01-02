 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liam Rosenior de plus en plus proche de Chelsea
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 20:52

Liam Rosenior de plus en plus proche de Chelsea

Liam Rosenior de plus en plus proche de Chelsea

La ruée vers l’or.

Dans la famille strasbourgeoise, je voudrais… l’entraîneur ! Les jeux se passent toujours bien dans la multipropriété BlueCo et, à la fin, c’est souvent le Racing qui perd. Après avoir évincé Enzo Maresca une fois la nouvelle année souhaitée, Chelsea s’apprête à piquer Liam Rosenior à son équipe réserve .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott
    Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott
    information fournie par So Foot 02.01.2026 21:46 

    Encore une histoire de gros sous. Le 2 octobre dernier, Harvey Elliott a disputé quatre minute contre Feyenoord en Ligue Europa. Et depuis ? Rien du tout. En Premier League, il n’a joué que quatre matchs avec Aston Villa , pour aucune titularisation. Mais pourquoi ... Lire la suite

  • Nantes veut tenter le coup Romain Del Castillo
    Nantes veut tenter le coup Romain Del Castillo
    information fournie par So Foot 02.01.2026 21:14 

    Romain Del Canari. Actuellement 17 e de Ligue 1, le FC Nantes est en train de réaliser un mercato hivernal d’enfer. Après avoir réussi à attirer Rémy Cabella et Deivor Machado à la surprise générale, l’octuple champion de France veut profiter de son statut pour ... Lire la suite

  • Entre fan zone et vente de maillots, l'effervescence de la CAN à Paris
    Entre fan zone et vente de maillots, l'effervescence de la CAN à Paris
    information fournie par AFP Video 02.01.2026 18:46 

    A Gennevilliers, aux portes de Paris, quelques centaines de supporters se rassemblent chaque jour dans une fan zone éphémère dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations de football.

  • Roberto De Zerbi n'est pas du tout fan du choix du Koweït pour le Trophée des champions
    Roberto De Zerbi n'est pas du tout fan du choix du Koweït pour le Trophée des champions
    information fournie par So Foot 02.01.2026 18:30 

    « Deux étrangers au bout du monde, si différents. » Jeudi prochain, le Trophée des champions opposera le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Comme chaque année ou presque, le match se jouera à l’étranger. Cette ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank