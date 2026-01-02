Liam Rosenior de plus en plus proche de Chelsea
La ruée vers l’or.
Dans la famille strasbourgeoise, je voudrais… l’entraîneur ! Les jeux se passent toujours bien dans la multipropriété BlueCo et, à la fin, c’est souvent le Racing qui perd. Après avoir évincé Enzo Maresca une fois la nouvelle année souhaitée, Chelsea s’apprête à piquer Liam Rosenior à son équipe réserve .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
