Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers

Que ferait-on sans notre bon vieux multiplex du dimanche après-midi ?

La question se pose d’autant plus qu’on ne s’est pas ennuyés, ce dimanche, sur les pelouses de Ligue 1. Il y a eu du spectacle, du suspense et pas moins de six pions inscrits à l’Allianz Riviera (3-3) où Nice a fait plaisir à ses supporters… jusqu’à quelques secondes du coup de sifflet final. Tom Louchet a été le grand bonhomme de la journée côté niçois, auteur d’un doublé en première période, à chaque fois bien épaulé par Mohamed Ali-Cho, qui a mis une pagaille monstre au couloir gauche de la défense lorientaise. Il a fallu un nouveau bijou de Pablo Pagis – un coup franc enroulé poteau rentrant – à quelques secondes de la mi-temps pour redonner de l’espoir aux Merlus. Entré après la pause, Kaïl Boudache a marqué son premier but en Ligue 1 et offert de l’oxygène aux Niçois, qui ont vu Lorient revenir encore pas très loin sur un penalty transformé par Bamba Dieng et finalement égaliser au bout du temps additionnel grâce à Noah Cadiou. Nouvelle déception, donc, pour les Aiglons, quatorzièmes, alors que Lorient passe huitième.…

AL pour SOFOOT.com