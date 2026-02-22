Une enquête ouverte après les incidents survenus lors de la rencontre entre Nancy et Grenoble

La fête est finie. 48 heures après la rencontre entre Nancy et Grenoble où des évènements ont émaillé la rencontre qui s’est soldé sur un 0-0, le Parquet nancéien a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « pour violences aggravées lors d’une manifestation sportive, avec préméditation et réunion, dégradations par moyen dangereux, introduction, détention et usage d’engins pyrotechniques et jet de projectile présentant un danger pour les personnes », selon l’AFP et L’Equipe .

Selon les informations d'ici Lorraine, des supporters nancéiens ont installé ces pots de fumée sous le siège des supporters grenoblois. Le match entre l'ASNL et Grenoble a été interrompu une quarantaine de minutes ce vendredi. pic.twitter.com/GD2SFF3OmW…

LB pour SOFOOT.com