Nantes se renforce au milieu de terrain

Oh, un joueur de Strasbourg qui n’est pas envoyé en prêt à Chelsea !

En discussion depuis plusieurs jours avec Strasbourg, le FC Nantes a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de Junior Mwanga en prêt pour la saison à venir. Après un prêt en deuxième partie de saison dernière au Havre, le milieu de 22 ans, aussi capable de jouer en charnière centrale, réitère l’expérience, cette fois sur les bords de l’Erdre. …

MBC pour SOFOOT.com