Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
Pas si « Bell’Italia » que ça…
Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1 . Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat. Depuis son arrivée cet été pour 8 millions d’euros, le joueur de 25 ans a très peu joué et n’a encore été impliqué dans aucun but toutes compétitions confondues cette saison avec le Torino.…
JE pour SOFOOT.com
