Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 15:53

Pas si « Bell’Italia » que ça…

Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1 . Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat. Depuis son arrivée cet été pour 8 millions d’euros, le joueur de 25 ans a très peu joué et n’a encore été impliqué dans aucun but toutes compétitions confondues cette saison avec le Torino.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
