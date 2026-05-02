Nantes humilie Marseille et se relance dans la course aux barrages

Face à un Olympique de Marseille liquéfié, le FC Nantes a frappé un énorme coup dans sa lutte pour le maintien. Auteurs d'une seconde période stratosphérique, les Canaris peuvent se remettre à croire aux barrages en revenant à deux points d'Auxerre. Pour les Marseillais, la troisième place et la Ligue des champions s'envolent.

FC Nantes 3-0 Olympique de Marseille

Buts : Ganago (50 e ), Cabella (54 e ), Abline (58 e ) pour les Canaris

Les uns jouaient le maintien sans trop y croire, les autres pensaient claquer une série qui les ramèneraient à la troisième place et en Ligue des champions. 90 minutes plus tard, le FC Nantes n’en revient toujours pas mais il a mis fin à sa série de huit matchs sans victoire et éteint les rêves de C1 de l’Olympique de Marseille. Glané en huit minutes chrono, ce succès net et sans bavure (3-0), le premier tout court depuis le 22 février, permet aux Canaris de revenir à deux points d’Auxerre, barragiste. C’est désormais au tour des Icaunais de ne pas avoir le droit à une contre-performance ce dimanche face à Angers.…

JD pour SOFOOT.com