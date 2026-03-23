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Nantes est presque condamné selon Opta
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 14:35

Nantes est presque condamné selon Opta

Nantes est presque condamné selon Opta

Tant qu’il y a des pourcents, il y a de l’espoir. Battu par Strasbourg pour les débuts de Vahid Halilhodžić sur le banc, Nantes voit ses chances de maintien s’amenuiser au fil des semaines . S’ils comptent un match en retard (programmé le 22 avril sur la pelouse du Parc des Princes), les Canaris pointent désormais à cinq points d’Auxerre, barragiste, et dix de Nice (15 e ). Un mince espoir qui se vérifie dans les statistiques : selon Opta, Matthis Abline et ses copains n’ont plus que 0,99% de chances de se sauver directement en fin de saison .

0.99% - D'après les dernières simulations effectuées par le modèle prédictif d'Opta, Nantes n'a que 0.99% de chances de se maintenir directement en Ligue 1 cette saison et 8.1% d'être barragiste. Déplumé. pic.twitter.com/tHqD5CmF70…

TB pour SOFOOT.com

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