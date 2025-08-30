 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nantes décroche sa première victoire de la saison
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 20:59

Nantes décroche sa première victoire de la saison

Nantes décroche sa première victoire de la saison

Après deux défaites consécutives, le FC Nantes a pris ses premiers points de la saison ce samedi en s’imposant à la maison face à Auxerre (1-0). Les Canaris remontent ainsi à la onzième place du championnat, prenant un peu d’avance sur la zone rouge, où Metz, le Paris FC et Le Havre restent à zéro point.

C’est Mostafa Mohamed qui inscrit le premier but de la saison nantaise. Lancé par une déviation de talon surprenante d’Herba Guirassy, l’attaquant égyptien fait preuve d’une finition clinique pour tromper Théo De Percin (1-0, 8 e ). Si l’AJA tente de mettre son empreinte sur la rencontre, les hommes de Christophe Pélissier peinent à se créer des occasions franches. À l’affût de la moindre erreur, les Nantais ne sont quant à eux pas loin de doubler la mise juste avant la pause avec une frappe de Hong Hyun-seok, bien repoussée par De Percin.…

FL pour SOFOOT.com

  Inarrêtable, le meneur de jeu de l'équipe de France Sylvain Francisco résiste aux Slovènes Edo Muric et Gregor Hrovat dans le groupe D de l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 ( AFP / Sergei GAPON )
    Euro de basket: les Bleus ont tenu le choc face à Doncic
    information fournie par AFP 30.08.2025 21:34 

    Au terme d'une rencontre étouffante, les Français ont renversé la Slovénie d'un grand mais insuffisant Luka Doncic (103-95) samedi à Katowice (Pologne) dans le choc du groupe D de l'Euro de basket. Les Bleus, emmenés par les très belles performances d'Alexandre ...

  Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
    Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
    information fournie par So Foot 30.08.2025 20:34 

    Augsbourg 2-3 Bayern Munich Buts : Gnabry (28 e ), Díaz (45 e +4) et Olise (48 e ) pour les Roten // Jakić (53 e ) et Kömür (76 e ) pour les Fuggerstädter. On ne peut pas tout le temps gagner 6-0 dans la vie.… FL pour SOFOOT.com

  Bologne refroidit Côme, l'Atalanta cale à Parme
    Bologne refroidit Côme, l'Atalanta cale à Parme
    information fournie par So Foot 30.08.2025 20:27 

    Passe de deux manquée pour le Como Calcio de Cesc Fàbregas. Dans un duel de 4-2-3-1 à Bologne au Renato dall'Ara, le nouvel ambitieux du football italien a chuté face aux pensionnaires d'Émilie-Romagne (1-0) . C'est l'inévitable Riccardo Orsolini, auteur d'une ...

  Un spectateur s'introduit sur la pelouse d'un match à huis clos en Norvège
    Un spectateur s'introduit sur la pelouse d'un match à huis clos en Norvège
    information fournie par So Foot 30.08.2025 19:52 

    Ce samedi, la rencontre du championnat norvégien entre Vålerenga et Bryne a été brièvement interrompue par un fan du club d'Oslo, qui a réussi à s'introduire sur la pelouse, fumigène allumé à la main. Rien d'extraordinaire en soi, sauf que le match se jouait à ...

