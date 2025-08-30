Nantes décroche sa première victoire de la saison

Après deux défaites consécutives, le FC Nantes a pris ses premiers points de la saison ce samedi en s’imposant à la maison face à Auxerre (1-0). Les Canaris remontent ainsi à la onzième place du championnat, prenant un peu d’avance sur la zone rouge, où Metz, le Paris FC et Le Havre restent à zéro point.

C’est Mostafa Mohamed qui inscrit le premier but de la saison nantaise. Lancé par une déviation de talon surprenante d’Herba Guirassy, l’attaquant égyptien fait preuve d’une finition clinique pour tromper Théo De Percin (1-0, 8 e ). Si l’AJA tente de mettre son empreinte sur la rencontre, les hommes de Christophe Pélissier peinent à se créer des occasions franches. À l’affût de la moindre erreur, les Nantais ne sont quant à eux pas loin de doubler la mise juste avant la pause avec une frappe de Hong Hyun-seok, bien repoussée par De Percin.…

FL pour SOFOOT.com