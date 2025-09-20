information fournie par So Foot • 20/09/2025 à 18:59

Nantes arrache un point sur le gong dans le derby contre Rennes

Nantes 2-2 Rennes

Buts : Mwanga (64 e ) et El-Arabi (90 e +6) pour les Canaris // Blas (29 e SP) et Lepaul (35 e ) pour les Rouge et Noir

CG, à la Beaujoire pour SOFOOT.com