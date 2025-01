Nancy mord (encore) la poussière

Si personne ne veut monter en Ligue 2, il faut le dire.

Nancy, leader de N1, a subi sa deuxième défaite d’affilée ce samedi. L’ASNL a chuté face à Valenciennes, malgré l’ouverture du score de Benjmin Gomel (1-2). Les Lorrains avaient pourtant l’opportunité de prendre quatre points d’avance sur leurs poursuivants les plus dangereux, Boulogne et Orléans. L’occasion est passée, et les chasseurs ne comptent finalement qu’un point de moins que le leader. Sochaux, cinquième du classement , a aussi raté une belle opportunité de se replacer en ne ramenant qu’un seul point de Bourg-en-Bresse (1-1). Les Lionceaux accusent cinq points de retard sur le duo formé par l’USBCO et l’USO . Dans les autres rencontres du soir, Le Mans a maté Concarneau (3-1) et Aubagne a mis Nîmes à terre (2-0). Le promu des Bouches-du-Rhône se retrouve donc désormais sixième, mine de rien……

QB pour SOFOOT.com