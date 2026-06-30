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Nagelsmann et les Allemands ont les oreilles qui sifflent
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 09:49

Nagelsmann et les Allemands ont les oreilles qui sifflent

Nagelsmann et les Allemands ont les oreilles qui sifflent

Le retour au pays pourrait être agité. Si les internationaux allemands et leur staff avaient prévu de passer leurs vacances en Allemagne, ils vont peut-être changer de destination ou sortir le combo lunettes de soleil/casquette . Au sortir de la surprenante élimination de la Mannschaft face au Paraguay, tout le monde en prend pour son grade dans la presse nationale.

Un terrible déclassement

Parmi les grands quotidiens germains, Die Welt titre « Humiliation totale ». Pour le journal, a sentence est irrévocable : « L’Allemagne n’est plus qu’un géant de façade dans le football international ». Le quotidien se désole par ailleurs des réactions internationales suite à cette défaite et constate que son statut est contesté de toutes parts, avec un revers qui vient confirmer un déclassement spectaculaire d’une nation quadruple championne du monde…

JF pour SOFOOT.com

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