Les Marocains visent déjà plus loin

C’est que le Maroc est increvable ! Victorieux aux pénos face aux Pays-Bas, les Marocains ne voulaient pourtant pas tomber dans l’euphorie après leur qualification en huitièmes. Sereins et avec des objectifs certainement plus élevés , ils voyaient déjà plus loin.

Diop ne savait pas ce qu’il faisait là

À commencer par le sélectionneur Mohammed Ouahbi, plus que satisfait de la performance de son équipe au micro de beIN Sports : « C’est un dénouement incroyable et amplement mérité , a-t-il déclaré. Je pense qu’on a complètement dominé cette équipe. On a eu 70% ou plus des occasions et des tirs. Même si le rythme n’était pas très élevé, le bloc était très bas, c’était compliqué. Il fallait être patient . »…

JF pour SOFOOT.com