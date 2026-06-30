Mondial-2026: Brésil et Maroc en 8es, le Paraguay sort l'Allemagne

Sixième tireur du Paraguay lors de la séance de tirs au but, Jose Canale trompe le gardien allemand Manuel Neuer et envoie les Sud-Américains en huitième de finale de la Coupe du monde le 29 juin 20226 à Foxborough ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le Paraguay a signé lundi à Boston le premier exploit des 16es de finale du Mondial en éliminant aux tirs au but l'Allemagne, qui vit un troisième fiasco d'affilée en Coupe du monde.

En soirée, il a également fallu une séance de tirs au but pour que le Maroc fasse plier les Pays-Bas à Monterrey. C'est aussi dans la souffrance que le Brésil a arraché son billet pour les huitièmes en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon à Houston.

. La Mannschaft au tapis

Douze ans après son quatrième et dernier titre de championne du monde, l'Allemagne est au fond du trou.

Après les échecs traumatisants en Russie en 2018 puis au Qatar en 2022, où elle avait été éliminée en poule, la jadis puissante Mannschaft a de nouveau été sortie prématurément d'un Mondial, cette fois au stade inédit des 16es, par un Paraguay magnifique dans le combat.

Le gardien allemand Manuel Neuer, le capitaine Joshua Kimmich et le défenseur Waldemar Anton après l'élimination aux tirs au but de l'Allemagne par le Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde le 29 juin 2026 à Foxborough ( AFP / Jewel SAMAD )

Une nouvelle déroute (1-1, 4 tab à 3) qui s'est nouée lors d'une séance de tirs au but très indécise, dont le portier paraguayen Orlando Gill aura été le héros, en stoppant les tentatives de Kai Havertz et Nick Woltemade, puis en voyant celle de Jonathan Tah s'envoler au-dessus de sa transversale.

Sur le papier, le Paraguay semblait un adversaire largement à la portée des joueurs de Julian Nagelsmann. Mais contre toute attente, ce sont les Paraguayens qui ont ouvert le score par leur maître à jouer, le Strasbourgeois Julio Enciso (42e), avant que Havertz n'égalise (54e).

Les Allemands ont bien cru tenir leur qualification en prolongation quand Tah a propulsé le ballon de la tête dans les filets. Mais le but a été annulé en raison d'une faute allemande sur Gill.

. Le Maroc au bout du suspense

Cité parmi les favoris pour le titre mondial, le Maroc a souffert à Monterrey pour battre (1-1, 3 tab à 2) les outsiders néerlandais lors d'une séance de tirs au but qui aura été gagnée par l'équipe qui en aura le moins raté...

Le choc de ces 16es de finale a été un combat d'une rare intensité. La faute peut-être à l'arbitre brésilien Wilton Sampaio qui, en gardant ses cartons dans sa poche alors que se multipliaient les interventions musclées en début de match, a totalement désinhibé les joueurs, le latéral néerlandais Jan Paul Van Hecke finissant par exemple la chevelure blonde maculée de sang, et Ismael Saibari l'arcade ouverte.

Et c'est avec une même hargne que Cody Gakpo a ouvert le score en conclusion d'une contre-attaque express, sur une passe décisive de Crysencio Summerville fauché dans la surface. L'attaquant de Liverpool a alors fondu en larmes et été rejoint par l'ensemble de son équipe, peu après l'annonce de la fausse couche tardive de sa compagne.

Largement dominateurs, les Lions de l'Atlas ont longtemps achoppé sur un Bart Verbruggen impérial dans les cages néerlandaises, avant qu'Issa Diop n'égalise dans le temps additionnel (90+1).

Il semblait écrit que la prolongation ne permettrait à aucun des deux collectifs de mettre l'autre K-O et que ce sommet du football ne pouvait que se jouer à la loterie des tirs au but. Au final, les Lions ont été délivrés par leur meilleur buteur, Saibari.

. Le Brésil a tremblé

Pour le Brésil cinq fois champion du monde, ce 16e avait tout du traquenard face à l'une des sélections les plus séduisantes de la phase de groupes. Mais la Seleçao est parvenue à éviter en toute fin de match (90+5) à Houston une élimination qui aurait été une catastrophe nationale, grâce à Gabriel Martinelli qui, bien trouvé dans la surface, a eu le temps d'ajuster la mire face au gardien japonais Zion Suzuki.

La joie des Brésiliens après le but de Gabriel Martinelli face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 à Houston qui les envoie en huitième de finale du Mondial-2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Très bien entrés dans le match, les "Blue Samourai" avaient pourtant créé la sensation en prenant l'avantage avec un magnifique tir lointain de Kaishu Sano. Longtemps terne, le Brésil a finalement commencé à produire du jeu en seconde période en assiégeant les cages de Suzuki et en parvenant à égaliser grâce à une tête de Casemiro sur un centre de Gabriel.

En huit Coupes du monde, le Japon n'est toujours pas parvenu à remporter un match à élimination directe, au grand dam de ses supporters, inconsolables au coup de sifflet final.

En plus de perdre l'un de ses kops les plus attachants, le tournoi voit partir l'une des équipes les plus joueuses de la phase de poule mais qui s'est avérée trop juste face à l'expérience du Brésil de Carlo Ancelotti.

Cette victoire dans l'adversité pourrait donner confiance à cette Seleçao en mission, qui court après un titre mondial depuis 24 ans.

. Les Bleus en piste contre la Suède

Impressionnante au premier tour, l'équipe de France doit éviter toute mauvaise surprise en 16e face à la Suède, un adversaire normalement à sa portée, mardi à 17h00 à East Rutherford (21h00 GMT), près de New York.

Trois victoires en trois matches, 10 buts inscrits: les Bleus n'ont pas fait de détails dans le groupe I et ont parfaitement justifié leur statut de prétendants au titre suprême. En cas de victoire, ils affronteront le Paraguay en 8e, samedi à Philadelphie.

De son côté, la Côte d'Ivoire défie à 12h00 (17H00 GMT) à Dallas la Norvège d'Erling Haaland, auteur de quatre buts en deux matches. La journée de mardi se conclura par l'affrontement au stade Azteca entre le Mexique, coorganisateur, et l'Equateur de Willian Pacho.