Nacional sacré champion d’Uruguay au terme d’une finale inédite
Les États-Unis continuent d’influencer le soccer.
Ce dimanche, le football uruguayen a écrit une page de son histoire. Pour la première fois en 125 ans, la finale du championnat opposant Nacional à Peñarol s’est jouée en aller-retour dans les stades des deux clubs , et non plus à l’emblématique Estadio Centenario.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer