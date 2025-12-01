 Aller au contenu principal
Le héros irlandais foire une panenka à la 99e
01/12/2025

Le héros irlandais foire une panenka à la 99e

Le héros irlandais foire une panenka à la 99e

Parrott s’est rendu aimable.

Héros de la qualification des Irlandais en barrages de la Coupe du monde, Troy Parrott a totalement foiré une panenka en Eredivisie. Adversaire de Twente ce week-end, l’attaquant avait le but de l’égalisation au bout du pied à la 99 ème minute du match. Mais il a envoyé sa panenka au-dessus des buts. L’homme aux cinq buts en une semaine internationale loupe son troisième penalty d’affilée. Le moment parfait pour faire preuve de résilience ?…

UL pour SOFOOT.com

