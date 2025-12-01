Le héros irlandais foire une panenka à la 99e
Parrott s’est rendu aimable.
Héros de la qualification des Irlandais en barrages de la Coupe du monde, Troy Parrott a totalement foiré une panenka en Eredivisie. Adversaire de Twente ce week-end, l’attaquant avait le but de l’égalisation au bout du pied à la 99 ème minute du match. Mais il a envoyé sa panenka au-dessus des buts. L’homme aux cinq buts en une semaine internationale loupe son troisième penalty d’affilée. Le moment parfait pour faire preuve de résilience ?…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
