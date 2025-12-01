 Aller au contenu principal
Le coup de gueule d'un joueur et des supporters niçois
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 09:30

Le coup de gueule d'un joueur et des supporters niçois

Le coup de gueule d'un joueur et des supporters niçois

Un Diop et ça repart ?

Les Niçois sont à la peine. Dixièmes de Ligue 1, ils ont enchaîné à Lorient une quatrième défaite de suite en championnat. Ils n’ont pas gagné depuis 17 matchs en Europe, et sont, selon Opta, la première équipe des cinq « grands » championnats à atteindre les 40 buts encaissés. Après la défaite, Sofiane Diop a pris la parole devant le parcage des supporters niçois. Les Lorientais apprécieront. « En ce moment ça ne fonctionne pas, on est pourris à l’heure actuelle, on le sait. On est là, on perd à Lorient, contre une équipe qui doit être reléguée ».

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
