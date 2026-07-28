Nabil Fekir reste dans le Golfe arabique mais change de championnat

Nabil Fekir reste dans le Golfe arabique mais change de championnat

La danse continue avec Ahba. Nabil Fekir (33 ans) devrait goûter au championnat saoudien selon L’Équipe . Après deux piges et 53 matchs (19 buts, 9 passes décisives) avec Al-Jazira, aux Émirats arabes unis, le champion du monde 2018 (25 sélections, 2 buts) devrait faire ses valises pour Ahba Club, champion de deuxième division saoudienne et donc promu.

Contrat court dans l’équipe de deux anciens de Ligue 1

Libre de tout contrat, il devrait signer ce mardi matin un contrat de courte durée, dont la durée n’a pas filtré . L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais (2013-2019) retrouvera dans cet effectif deux anciens de Ligue 1, Abdou Diallo (70 matchs dans le championnat français entre Monaco et le PSG) et Donovan Léon (67 entre Brest et l’AJA), arrivés libres en provenance du Qatar et d’Auxerre cet été.…

NB pour SOFOOT.com