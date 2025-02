information fournie par So Foot • 17/02/2025 à 09:11

Nabil Bentaleb félicité par ses coéquipiers après son retour victorieux

Quelle belle histoire.

C’est assurément la belle image de la 22 e journée, et très certainement l’un des épisodes les plus marquants de cette saison 2024-2025. Celle de Nabil Bentaleb, premier buteur d’un Lille victorieux à Rennes ce dimanche soir, pour son retour à la compétition après un arrêt cardiaque qui a failli lui coûter la vie en juin 2024 . Présents en zone mixte après la rencontre, ses coéquipiers Lucas Chevalier et Benjamin André sont revenus sur cette incroyable histoire .…

TJ pour SOFOOT.com