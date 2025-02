information fournie par So Foot • 16/02/2025 à 23:34

Nabil Bentaleb : « Des images gravées à vie »

Il est là, le héros du week-end !

De retour sur un terrain de foot après quasiment un an d’absence en raison d’un problème cardiaque, Nabil Bentaleb est entré en jeu lors de la 22 e journée de Ligue 1… et a ouvert le score, dessinant du même coup le chemin de la victoire de Lille à Rennes. Alors évidemment, l’émotion était un peu partout ce dimanche . « Aujourd’hui, c’est Nabil qui marque et c’est beau qu’il nous ramène la victoire ce soir » , a d’abord réagi Lucas Chevalier, pour DAZN.…

FC pour SOFOOT.com