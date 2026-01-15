N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

Une nouvelle aventure attend le champion du monde de 2018… Le milieu de terrain français N’Golo Kanté se rapproche d’un transfert en Turquie . Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe serait parvenu à convaincre le joueur de 34 ans. Il serait donc exclu que Kanté prolonge son contrat avec son club actuel, Al-Ittihad, lequel arrive à échéance en juin prochain.

🚨🟡🔵 No talks took place between N’Golo Kanté and Al Ittihad over new deal as talks with Fenerbahçe continue. Kanté, keen on Fener move also on the personal terms proposal — deal now up to clubs agreement. pic.twitter.com/Ui7UNNKGQF…

JE pour SOFOOT.com