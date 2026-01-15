 Aller au contenu principal
N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 17:22

N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

Une nouvelle aventure attend le champion du monde de 2018… Le milieu de terrain français N’Golo Kanté se rapproche d’un transfert en Turquie . Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe serait parvenu à convaincre le joueur de 34 ans. Il serait donc exclu que Kanté prolonge son contrat avec son club actuel, Al-Ittihad, lequel arrive à échéance en juin prochain.

🚨🟡🔵 No talks took place between N’Golo Kanté and Al Ittihad over new deal as talks with Fenerbahçe continue. Kanté, keen on Fener move also on the personal terms proposal — deal now up to clubs agreement. pic.twitter.com/Ui7UNNKGQF…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »
    William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:20 

    Ras la casquette. Après la victoire 3-2 contre Chelsea mercredi soir en League Cup, le défenseur d’Arsenal William Saliba a clairement affiché les ambitions de son équipe : cette saison, les Londoniens veulent enfin gagner des titres. « Aujourd’hui, nous avons ... Lire la suite

  • Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:18 

    Nous avons besoin de votre aide pour venir comme pour relayer la soirée FREE GLEIZES, concert de soutien organisé par Reporters Sans Frontières le 29 janvier 2026 au Bataclan. Post Instagram Voir sur instagram.com Christophe Gleizes, journaliste à So Foot et Society, ... Lire la suite

  • Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison
    Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:06 

    Rien à voir avec les paris cette fois-ci. Ce jeudi, l’AFP rapporte que deux joueurs de Fenerbahçe ont été condamnés à 16 mois de prison avec sursis par un tribunal d’Istanbul. En mai 2024, le défenseur Jayden Oosterwolde et le milieu Mert Hakan Yandas se sont rendus ... Lire la suite

  • (FILES) Le Français Yannick Agnel lors d'une compétition à Bellerive-sur-Allier le 3 juillet 2016. La Cour d'appel de Colmar a rejeté jeudi son appel contre un renvoi en procès pour viol sur mineure ( AFP / Thierry Zoccolan )
    Procès en vue pour l'ancien nageur Yannick Agnel, accusé de viol sur mineure
    information fournie par AFP 15.01.2026 17:41 

    L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera bien jugé devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour viol sur la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, suite au rejet jeudi de son appel. En mai, un juge d'instruction de ... Lire la suite

