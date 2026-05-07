N'Golo Kanté qui roaste Alain Boghossian : Netflix rend ce rêve possible

Les Bleus sont-ils aussi drôles que fort au football ? Netflix vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle émission « roast » autour des deux équipes françaises ayant remporté la Coupe du monde . Champions du monde 1998 et 2018 se retrouveront dans l’émission « Dans la sauce » , dès le 3 juin et animée par Paul de Saint Sernin . Des sessions vannes entre potes et entre vainqueurs avec comme but ultime des punchlines à l’américaine : pas mal avant une Coupe du monde aux US non ?

DANS LA SAUCE, la nouvelle émission de Roast de Netflix en France, le 3 juin. Autour de Paul de Saint Sernin, host de l’émission, les joueurs seront épaulés notamment par Hakim Jemili, Pablo Mira, Kheiron, Monsieur Poulpe, Emy, Hugo Le Van, Sarah Lélé et d’autres invités… pic.twitter.com/O6wIdh9Nga…

TC pour SOFOOT.com