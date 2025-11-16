N'Golo Kanté ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Il est petit, il est gentil, il va signer à Paris.

En fin de contrat en juin prochain, N’Golo Kanté n’a toujours pas annoncé s’il allait prolonger à Al-Ittihad en Arabie saoudite ou s’il change de crémerie. Interrogé par Téléfoot, le champion du monde 2018 a légèrement esquivé la question sur son avenir même s’il n’a pas fermé la porte à un retour en France où son nom avait été évoqué avec insistance du côté du Paris FC : « Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. Signer en Ligue 1? On ne sait jamais! Au Paris FC? On ne sait jamais ! » …

