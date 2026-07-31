Amical : Nice s'incline logiquement contre la Juventus
Juventus 2-0 Nice
Buts : Luiz (11 e ) et Oboavwoduo (89 e )
Pas de quoi s’inquiéter. Opposé à la Juventus en match amical ce vendredi, Nice s’est incliné sans être ridicule . La faute aux buts de Douglas Luiz, qui a profité d’une hésitation de la recrue Laurent Abergel pour ouvrir le score d’un exploit personnel avant même le quart d’heure de jeu, et de John Oboavwoduo (qui a fait le break sur la fin, d’un bel enroulé).…
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