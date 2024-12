Mutuelles, consultations médicales… Les tarifs augmentent en 2025

Votre santé va-t-elle vraiment finir par vous coûter un bras ? Même si l'on est encore très loin en France des restes à charge très élevés existant dans certains pays, notamment aux États-Unis, vos dépenses de santé vont augmenter significativement au 1er janvier 2025. Revue de détails.

À bas bruit, les mutuelles finissent pas nous coûter de plus en plus cher. Selon l'enquête annuelle de la Mutualité française, qui porte sur 41 mutuelles, représentant 18,9 millions de personnes, « en 2025 les cotisations augmenteront de 6 % en moyenne sur l'ensemble des contrats mutualistes ». L'an dernier, c'était déjà 8 % de hausse, beaucoup plus que l'inflation.

Dans le détail, la facture est particulièrement lourde pour les personnes âgées, ou les professions indépendantes, qui n'ont pas d'autres choix que de souscrire un contrat individuel, à la différence des salariés qui sont couverts par les contrats collectifs obligatoires, souscrits par dans les entreprises, moins chers et plus protecteurs.

Pour les plus de 75 ans, la cotisation moyenne à un contrat individuel coûte déjà 200 euros par mois pour un couple, soit 2 400 euros par an, selon le rapport du sénateur Xavier Iacovelli sur les dépenses de santé des Français. Accusée Mutuelle, que répondez-vous ?

« Nous comprenons que les personnes s'interrogent sur cette augmentation, mais celle-ci se