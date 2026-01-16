 Aller au contenu principal
Museveni en passe d'être largement réélu président en Ouganda
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 10:55

Le président ougandais Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, est en passe d'être réélu largement à la tête de l'Etat, selon les résultats provisoires diffusés vendredi par la commission électorale.

Le président sortant, qui dirige l'Ouganda depuis 1986, est crédité de 76,25% des suffrages après dépouillement des bulletins dans près de la moitié des bureaux de vote. Son principal rival, le chanteur Bobi Wine, suit avec 19,85% des voix et le reste se partage entre six autres candidats.

Yoweri Museveni a déclaré après avoir voté jeudi qu'il s'attendait à gagner avec 80% des voix "s'il n'y a pas de triche". Bobi Wine a de son côté dénoncé de vastes irrégularités lors de l'élection, pendant laquelle Internet a été coupé par les autorités afin de prévenir "la désinformation".

Le Bureau des droits de l'Homme des Nations unies a déclaré la semaine dernière que l'élection en Ouganda se déroulait dans un environnement "de répression généralisée et d'intimidation".

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

