Murillo, le canal passe

Renversant, Marseille est allé s'imposer à Strasbourg. L'OM passe provisoirement leader de Ligue 1 grâce à quelqu'un d'indésirable il y a six mois, et soumis à une grosse concurrence : Amir Murillo.

Les supporters du PSG nés avant DJ Snake, le 31 mai et Ousmane Dembélé se souviennent peut-être de Julio César Dely Valdés. L’attaquant est resté deux saisons à Paris. Soit le temps pour quelques galères, comme cette défaite en Coupe de France à Clermont-Ferrand, ces nombreux foirés devant le but, mais aussi une Coupe des coupes. Longtemps seul panaméen de l’histoire de la Ligue 1, un autre est arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2023. Depuis, il creuse son canal à Marseille, à force d’aller-retours sur son couloir droit. Amir Murillo a permis à l’OM de s’imposer à Strasbourg (2-1) et de prendre, au moins pour 24 heures, la tête de la Ligue 1. Joli.

Murillo, le special pas one

Contre le Racing, l’autre footballeur panaméen originaire de la petite ville de Colon a profité d’un ballon mal repoussé par Mike Penders pour marquer dans le temps additionnel (90 e +1). Il était déjà sur le coup avant le raté énorme d’Amine Gouiri (55 e ), et coupable d’un plus vilain coup sur Diego Moreira, mais marque son cinquième but avec l’OM, sept mois après avoir participé à la fête contre Saint-Étienne. « On envoie un message à toute la Ligue 1 en montant qu’on peut faire les choses bien. D’un point de vue personnel, je me suis bien senti, j’ai aidé l’équipe même si je n’avais pas disputé les deux derniers matchs », a-t-il réagi en fin de match, capté par La Provence .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com