Municipales: LFI prône des alliances au 2e tour à gauche, sans accord programmatique

Le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, le 7 mars 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Le coordinateur national de LFI Manuel Bompard a appelé dimanche à des "fusions techniques" des listes de gauche au second tour des élections municipales afin d'empêcher la victoire de la droite et du RN, malgré les échanges très violents ces derniers jours avec les anciens partenaires socialistes.

Interrogé dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, il a estimé que ces accords ne déboucheraient pas nécessairement, en cas de victoire, sur une gestion commune des villes.

"Je pense qu'il est de la responsabilité de la gauche de se rassembler au second tour", a-t-il dit.

"On n'est pas toujours d'accord sur les propositions programmatiques qui sont faites, et donc ça veut dire qu'on ne s'engage pas à participer à la gestion de la ville aux côtés des autres", a-t-il expliqué. "Mais ça veut dire qu'on organise en quelque sorte un front +antifasciste+ au second tour de l'élection", a-t-il ajouté.

"C'est le principe de ce qu'on a appelé fusion technique", a-t-il précisé.

Les règles des élections municipales prévoient que les listes qui ont obtenu plus de 10% des voix au premier tour peuvent se maintenir au second. A partir de 5%, elles peuvent aussi organiser une fusion avec une autre liste.

Les alliances de second tour à gauche sont devenues un des enjeux de ces élections municipales car les relations entre PS et LFI ont atteint des sommets de tension.

"Jean-Luc Mélenchon dessert la cause qu'il prétend défendre", a encore déploré le premier secrétaire du PS Olivier Faure dans l'édition dominicale du Parisien.

"Le fait de renouer avec des troupes antisémites qu'on pensait inimaginables à gauche a été pour nous le franchissement de l'inacceptable", a-t-il insisté. Jean-Luc Mélenchon a suscité des commentaires indignés en ironisant sur les noms à consonance juive de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann et du pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Manuel Bompard a dénoncé dimanche "une cabale malhonnête" contre LFI et jugé la position du PS "irresponsable".