La com' très réfléchie du Sénégal pour annoncer sa liste

On connaît le trophée le plus convoité du moment, et ce n’est pas la Coupe du monde. Quelques jours après la décision de la CAF de finalement attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc aux dépens du Sénégal sur tapis vert, les Lions de la Téranga ont dévoilé leur liste avant d’affronter le Pérou puis la Gambie en amical, à quelques mois du Mondial nord-américain.

Et c’est peu dire que l’annonce de cette liste de 26 joueurs, dont Mamadou Diakhon qui a finalement tranché pour le Sénégal, a été soigneusement préparée en lien avec l’actualité. Pour illustrer cette liste, les équipes de com’ de la fédé sénégalaise ont affiché une grosse photo de du sélectionneur Pape Thiaw… avec le trophée de la CAN .…

TJ pour SOFOOT.com