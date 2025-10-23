 Aller au contenu principal
Municipales: la députée LFI Belouassa-Cherifi candidate à Lyon
information fournie par AFP 23/10/2025 à 08:12

Anaïs Belouassa-Cherifi, membre de La France Insoumise, le 26 juin 2023 à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

Anaïs Belouassa-Cherifi, membre de La France Insoumise, le 26 juin 2023 à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

La députée La France insoumise du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi, sera candidate aux élections municipales à Lyon l'année prochaine, notamment face au maire écologiste sortant Grégory Doucet et à l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas, a-t-elle annoncé jeudi à l'AFP.

"Je suis candidate aux municipales à Lyon pour La France insoumise. Jean-Michel Aulas utilise sa notoriété pour cette élection et les Ecologistes font campagne simplement sur leur bilan, sans être force de proposition. Il faut élever le niveau du débat", indique Anaïs Belouassa-Cherifi.

Cette jeune députée de 30 ans, élue à l'Assemblée nationale en 2024 après la dissolution, était la secrétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022.

Discrète médiatiquement, elle est la première députée LFI de l'histoire de Lyon, la troisième ville du pays.

Comme cela semble se dessiner dans beaucoup de villes, les Insoumis se préparent à partir seuls à gauche à Lyon.

"On avait espoir de négocier avec d'autres partis, mais les Ecologistes ont préféré entamer des négociations avec le PS et Place publique", dénonce Mme Belouassa-Cherifi, qui aspire à "remettre de la radicalité concrète dans les problématiques publiques".

La candidate ne ferme pas la porte à d'éventuelles discussions avec le maire sortant en vue d'une fusion des listes entre les deux tours, "mais ces discussions auront lieu sur des bases programmatiques", prévient-elle.

Un récent sondage Verian pour Mag2Lyon la crédite de 15% d'intentions de vote, derrière la liste de Grégory Doucet (23%) et celle de Jean-Michel Aulas (47%), qui est soutenu par Les Républicains et Renaissance.

"Depuis que les sondages ont commencé, on apparaît comme la troisième force", note la députée, qui lancera sa campagne par un meeting avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale Clémence Guetté le 6 novembre.

"A Lyon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une prime au sortant, comme on peut parfois le voir", ajoute-t-elle, en qualifiant l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, qui bénéficie toujours d'une bonne cote de popularité dans la capitale des Gaules, "d'archétype de l'entrepreneur qui n'y connaît rien au monde politique".

La France insoumise compte sur les élections de 2026 pour entrer dans les conseils municipaux des grandes villes et espère gagner quelques municipalités, notamment dans les villes avec un fort taux de pauvreté.

En 2020, la formation de Jean-Luc Mélenchon, qui était alors un tout jeune mouvement, n'avait pas vraiment présenté de candidatures aux municipales.

A Paris et Marseille, les candidatures des députés Sophia Chikirou et Sébastien Delogu sont fortement pressenties mais n'ont pas été encore officialisées.

