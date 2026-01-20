 Aller au contenu principal
Le pur-sang Calandagan meilleur cheval de course au monde
information fournie par AFP 20/01/2026 à 18:25

Le pur-sang français Calandagan, monté par Mickael Barzalona, lors d'une course à Tokyo le 30 novembre 2025 ( JIJI Press / STR )

Le pur-sang français Calandagan, monté par Mickael Barzalona, lors d'une course à Tokyo le 30 novembre 2025 ( JIJI Press / STR )

Le pur-sang français Calandagan, âgé de cinq ans, a été sacré mardi à Londres, meilleur cheval de course au monde lors des Longines World’s Best Racehorse Award 2026, l'équivalent du Ballon d'or au football, a annoncé la société France Galop.

Cette distinction rare attribuée sous l’égide de la Fédération internationale des courses hippiques, récompense la saison 2025 exceptionnelle de ce galopeur, associé au jockey français Mickael Barzalona et entraîné à Chantilly (Oise) par Francis Henri-Graffard, le meilleur professionnel français.

Le cheval à la robe baie (marron) marqué d'une pelote blanche en forme de coeur sur la tête défend la casaque historique verte et rouge de la famille Aga Kahn, numéro un des propriétaires de chevaux de course en France, grâce au palmarès de victoires, également son éleveur.

Pour s’imposer au sommet du classement mondial, Calandagan a enchaîné les performances face à l’élite internationale.

En France, il s’est illustré dans le Grand Prix de Saint-Cloud, a triomphé en Angleterre, aux Émirats Arabes Unis et, surtout en novembre au pays du Soleil Levant en réalisant l'exploit de gagner la Japan Cup, l’une des courses les plus prestigieuses au monde, qui n’avait pas été gagnée par un cheval français depuis 38 ans.

Calandagan s'est offert le luxe ce jour-là de réaliser le meilleur chrono mondial en bouclant les 2.400 m du parcours en un temps record de 2 minutes 20 secondes et 3 dixièmes.

"Avec Calandagan, la France du galop affirme sa force, son exigence et sa capacité à faire émerger des champions qui marquent l’histoire", a déclaré Guillaume de Saint-Seine, Président de France Galop.

"À travers lui, c’est toute la filière française des courses qui s’impose au plus haut niveau de la scène internationale, portée par le talent, l’engagement et la détermination de celles et ceux qui la font vivre", a-t-il ajouté remerciant "l'engagement constant de Son Altesse la Princesse Zahra Aga Khan".

Selon France Galop, Calandagan qui poursuit sa carrière cette année "incarne l’excellence de la filière des courses de Galop", un secteur qui irrigue tous les départements français et emploie 40.000 personnes. Il génère chaque année 2,3 milliards d’euros de retombées économiques.

