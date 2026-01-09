 Aller au contenu principal
Allemagne: Baisse surprise des exportations en novembre
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:58

Viticulteur allemand de Riesling à Zeltingen

Les exportations allemandes ont ‍baissé de 2,5% en novembre par ‌rapport au mois précédent, un ​repli inattendu, selon ⁠les données de l'Office fédéral de ⁠la ‍statistique publiées vendredi.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur une stabilité des exportations (0,0%), après +0,3% (révisé de +0,1%) ⁠en octobre.

Les ​importations ont quant ​à elles ​augmenté de 0,8% ​sur ⁠un mois en novembre, après -1,5% le mois précédent (révisé ‌de -1,2%) tandis que les économistes tablaient sur +0,2%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ‌Turpin)

