Le même jeu que l’an passé ? « Impossible », pour Luis Enrique

Tom Cruise ferait peut-être un excellent coach. Seulement deuxième de Ligue 1, à un point du leader lensois, le PSG inquiète par ses résultats en dents de scie, mais encore plus pour la qualité de son jeu. Un an après avoir fait rêver l’Europe entière pour son jeu de position remis au goût du jour, Luis Enrique tâtonne, cette saison. « Vous voulez qu’on joue comme l’année dernière, mais ce que vous voulez c’est l’impossible », a-t-il estimé en conférence de presse, ce vendredi, à la veille de recevoir le FC Metz.

De l’optimisme au menu

L’entraîneur espagnol veut s’appuyer sur le match aller des barrages de Ligue des champions arraché à Monaco (2-3) : « Selon moi sur le dernier match, on perdait 2-0 en 20 minutes et on a gagné. On a joué de manière incroyable . Je note aussi comment l’équipe a continué de jouer malgré les difficultés. Je suis très heureux de ce que j’ai vu. » …

EL pour SOFOOT.com