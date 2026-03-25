Mundys (Italie) devient propriétaire de 100% de l'autoroute A63 en France

( AFP / GAIZKA IROZ )

L'investisseur autoroutier et aéroportuaire italien Mundys (ex-Atlantia, appartenant à la famille Benetton) a annoncé mercredi avoir racheté 49% de l'autoroute française A63 reliant Bordeaux au pays Basque, ce qui porte sa participation à 100%.

L'autoroute de quelque 105 kilomètres dispose d'une concession de 25 ans qui arrive à échéance en 2051 et a réalisé un chiffre d'affaires de 179 millions d'euros en 2025, indique un communiqué de Mundys qui avait déjà racheté 51% du capital l'an dernier auprès d'Axa.

Les 49% restants ont été rachetés auprès des actionnaires minoritaires: HICL Infrastructure, CVC DIF et NGE Autoroutes, pour un montant qui n'a pas été rendu public.

L'autoroute A63, considérée par Mundys comme un corridor routier clé entre la France et l'Espagne, relie Salles (Gironde) à Saint-Geours de Maremne (Landes).

L'opération illustre le renforcement des investissements de Mundys en France, où son capital approche désormais 11 milliards d'euros.

L'investisseur italien est l'actionnaire majoritaire du groupe italo-espagnol d'infrastructures Abertis (en lien avec l'espagnol ACS), qui détient lui-même 100% de Sanef, l'opérateur historique des autoroutes du nord, de l'est de la France, et aussi de Normandie via sa filiale SAPN.

En France, Mundys est également l'actionnaire principal des aéroports de Nice et de Cannes, et le deuxième actionnaire de Getlink (Eurotunnel), dont il possède 15%.

Mundys a changé de nom en mars 2023 après le retrait d'Atlantia de la bourse de Milan et l'offre publique d'achat lancée par la famille Benetton - dont la part est montée à 57,8% - et le fonds d'investissement américain Blackstone.

Atlantia s'était delesté en mai 2022 du réseau d'autoroutes italien Autostrade per l'Italia racheté par un consortium emmené par la Caisse des dépôts italienne (CDP), pour un montant de 8,19 milliards d'euros.

Après l'effondrement du viaduc de Gênes en août 2018, dont Autostrade était le gestionnaire, la famille Benetton avait été sous forte pression pour vendre sa part à l'État italien.

L'image de la richissime famille avait été alors ternie après la chute du pont, qui a fait 43 morts et braqué les projecteurs sur le mauvais état des infrastructures de transport en Italie.