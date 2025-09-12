Multipropriété : l’Assemblée nationale prépare son carton rouge
Chelsea a trouvé son adversaire.
Le foot français pourrait bientôt se voir imposer de nouvelles règles par l’Assemblée nationale. Selon L’Équipe, le député LFI Éric Coquerel prépare une proposition de loi (PPL) transpartisane pour « lutter contre les dérives de la multipropriété » , cosignée par une quinzaine de députés de gauche à droite.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
