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Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 23:11

Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts

Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Buts : Eze (36 e ), Rice (63 e ) pour les Gunners

Les Gunners ont trouvé leur nouveau cannonier. Tenus en échec à la Bayarena lors du match aller, les Gunners ont pu engranger un peu de confiance ce week-end en l’emportant dans le temps additionnel face à Everton (2-0). Pour autant, la qualification pour les quarts de finale s’annonçait être périlleuse jusqu’au moment où Eberechi Eze a trouvé le chemin des filets, Declan Rice a ensuite assuré le succès des Londoniens en seconde période.…

LB pour SOFOOT.com

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