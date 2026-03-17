Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts
Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
Buts : Eze (36 e ), Rice (63 e ) pour les Gunners
Les Gunners ont trouvé leur nouveau cannonier. Tenus en échec à la Bayarena lors du match aller, les Gunners ont pu engranger un peu de confiance ce week-end en l’emportant dans le temps additionnel face à Everton (2-0). Pour autant, la qualification pour les quarts de finale s’annonçait être périlleuse jusqu’au moment où Eberechi Eze a trouvé le chemin des filets, Declan Rice a ensuite assuré le succès des Londoniens en seconde période.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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