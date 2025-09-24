Mourinho rate son retour à Lisbonne

Au fond de son canap’, Bruno Lage et toute la Turquie sont contents.

Le fameux sursaut d’orgueil n’a pas eu lieu. Pour sa première sur le banc du Benfica, José Mourinho n’a pas fait mieux qu’un match nul, à domicile, contre Rio Ave (1-1) . Après ce match en retard de la première journée, le club lisboète est troisième de la Liga portugaise, quatre points derrière Porto et un derrière le Sporting. …

UL pour SOFOOT.com