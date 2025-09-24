 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mourinho rate son retour à Lisbonne
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 00:17

Mourinho rate son retour à Lisbonne

Mourinho rate son retour à Lisbonne

Au fond de son canap’, Bruno Lage et toute la Turquie sont contents.

Le fameux sursaut d’orgueil n’a pas eu lieu. Pour sa première sur le banc du Benfica, José Mourinho n’a pas fait mieux qu’un match nul, à domicile, contre Rio Ave (1-1) . Après ce match en retard de la première journée, le club lisboète est troisième de la Liga portugaise, quatre points derrière Porto et un derrière le Sporting.

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison
    Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison
    information fournie par So Foot 23.09.2025 23:03 

    Auteur d’un début de championnat décevant, Nice retrouve la Ligue Europa ce mercredi face à l’AS Roma. Une rencontre qui s’annonce corsée, mais pour autant, il y a des raisons de croire que les Aiglons vont être bien moins ridicules que la saison passée en Europe. ... Lire la suite

  • En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
    En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
    information fournie par So Foot 23.09.2025 22:58 

    Promenades de santé. En Angleterre, les seizièmes de finale de League Cup n’ont pas été très surprenants. Chelsea s’est fait peur jusqu’à la mi-temps, mais n’a eu besoin que de deux minutes pour s’imposer à Lincoln (2-1). Juste après l’égalisation du jeune Tyrique ... Lire la suite

  • Les Verts encore leader, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
    Les Verts encore leader, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
    information fournie par So Foot 23.09.2025 22:32 

    Alors que la France a un nouveau Ballon d’Or, sombre dans l’automne et n’a toujours pas de gouvernement, ce mardi soir de Ligue 2 a été prolifique. Aucun 0-0, pas de match nul, 27 buts marqués et trois cartons rouges en neuf rencontres, le multiplex de Ligue 2 ... Lire la suite

  • Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite
    Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite
    information fournie par So Foot 23.09.2025 21:40 

    Qui l’eût Krul ? La quille pour Tim Krul ! Le gardien néerlandais part à la retraite à 37 ans, après avoir bourlingué comme numéro un en Angleterre, à Newcastle, Norwich, et numéro deux à l’Ajax et à Alkmaar. Sa dernière aventure en club est un passage de deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank